Названа средняя стоимость загородного дома в Подмосковье

Подмосковный загородный дом на первичном рынке предлагается в среднем по цене 5,7 миллиона рублей, коттедж — 26,3 миллиона, таунхаус — 16,8 миллиона, участок без подряда (УБП) — 2,5 миллиона. Однако чек сделки может быть ниже изначальной стоимости почти в два раза, говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Из-за высоких цен желаемое находят только 15 процентов покупателей. В итоге загородные лоты приобретаются в среднем за 3,2 миллиона рублей, коттеджи — за 17,1 миллиона, таунхаусы — 12,5 миллиона, УБП — 1,4 миллиона.
В качестве причин такого скачка цен, который может вырасти до 20 процентов, специалисты называют пандемию коронавируса и желание людей самоизолироваться на природе. Уже сейчас наблюдается дефицит поселков на расстоянии 30-40 километров от Москвы, с хорошей транспортной доступностью, где предлагаются дома площадью 80-120 «квадратов» стоимостью до 7 миллионов рублей. Подобные объекты пользуются максимальной популярностью.
В отличие от форматов, ценовые категории загородной недвижимости не претерпели заметных изменений за год. Так, лот экономкласса стоит в среднем 1,9 миллиона рублей, в сегменте «комфорт» — восемь миллионов, в «бизнесе» — 17,1 миллиона, в элитной категории — 26,3 миллиона.