В Москве появится «дом-пароход»

В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы планируется построить «дом-пароход» — многофункциональный комплекс, очертаниями и стилистикой напоминающий морское судно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Здание появится в проезде Досфлота, его высота составит от двух до шести этажей. Фасады дома облицуют керамическими плитами «под кирпич», керамогранитом, композитными панелями и украсят декоративными решетками.

Как сообщили агентству в Москомархитектуре, в основу архитектурно-планировочных решений дома заложены элементы, напоминающие трубы и палубы корабля. Общая площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров. На первом этаже дома откроют офисы и кафе.

В Москве уже есть «дом-корабль» — 14-этажное жилое здание на Большой Тульской улице. Его строительство началось в 1970-х и завершилось к 1990-м. Длина дома — около 400 метров. Также «кораблями» называют дома серии 1ЛГ-600, возводившиеся в 1960-80-х в Ленинграде и его пригородах.

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