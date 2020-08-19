Россияне построят театр в Китае

Московская архитектурная студия IND architects в сотрудничестве с китайским бюро DA! победили в международном конкурсе на создание концепции иммерсивного театра и музея в древней столице Китая — городе Кайфын. Об этом говорится в сообщении студии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Конкурс проходил в период с марта по июнь 2020-го, всего в нем участвовали 100 архитектурных бюро и около 500 архитекторов со всего мира.
Культурный центр появится на исторической улице в Кайфыне, поэтому архитекторов попросили вписать его в имеющуюся застройку. В новом здании будет два корпуса: первый — пятиэтажный блок с пандусами и лифтами, который осуществляет коммуникацию с историческим зданием музея, второй — два этажа, включая подземный, с театром, залами для мастер-классов, лекций и фудкортом. В проекте использованы характерные для Китая материалы — дерево, бетон, для озеленения — бамбук, предметы декора — яркие фонарики.
«Мы не просто проектируем театр, но перепрограммируем прилегающую городскую территорию, — утверждают архитекторы. — Мы открываем театр горожанам, новое здание неразрывно связано с существующим городским контекстом, является органичной частью улицы, будто перетекает в нее».
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