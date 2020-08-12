В Китае построят «дырявую» библиотеку

Архитектурно-дизайнерское бюро MAD Architects объявило о начале строительства «дырявой» библиотеки на побережье Южно-Китайского моря в китайской провинции Хайнань. Используя 3D-печать, дизайнеры покроют стены орнаментом, похожим на червоточины, сообщает ArchDaily.

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? Место силы Как изменить города, чтобы люди не хотели оттуда сбежать

Здание библиотеки площадью около 700 квадратных метров будет покрыто отверстиями из белого бетона и стекла и сможет вместить почти десять тысяч книг. Проект также предусматривает большую зону отдыха площадью 300 квадратных метров, которую оборудуют парковой, кафе с террасой и душевыми.

По мнению руководителя проекта и владельца MAD Architects Ма Яньсуна (Ma Yansong), «дыры» в стенах будут пропускать много солнечного света и позволят зданию «дышать». Внутри библиотеки стены образуют коридоры для отдыха в тени. Строительство обещают завершить в 2021 году.

MAD Architects — китайское архитектурно-дизайнерское бюро. Оно было создано в 2004 году китайским архитектором Ма Яньсуном (Ma Yansong). Офисы MAD Architects находятся в Пекине, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Риме. Среди известных проектов бюро — жилые небоскребы Absolute World в Онтарио (Канаде) и здание музея нарративного искусства Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе (Калифорния).

В июле MAD Architects участвовало в тендере на дизайн центра водных видов спорта в Париже для Олимпийских игр летом 2024 года. Архитекторы планировали сделать полупрозрачное здание из светлого дерева и большой световой панелью.