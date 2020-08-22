Россию заподозрили в причастности к перевороту в Мали

Американское издание Daily Beast опубликовало информацию о вероятной связи России с военным переворотом в Мали. По данным нескольких неназванных источников в малийской армии, лидеры мятежа Малик Диав и Садио Камара якобы большую часть года тренировались в России, а вернулись на родину только за неделю до захвата власти.

Один из источников подозревает, что такие действия не планируются за неделю до их начала, так что план захвата власти Диав и Камара, очевидно, разрабатывали за рубежом.

В издании отмечают, что не могут подтвердить руководство восстанием или какую-либо помощь со стороны России, хотя она явно была вовлечена в борьбу за власть во многих африканских государствах в последние годы.

Член Совета Федерации Олег Морозов в комментарии РИА Новости назвал нелепыми предположения об участии России в вооруженном перевороте. Он подчеркнул, что Москва действительно сотрудничает с Мали в военно-технической сфере, но точно также с республикой имеют контакты Франция, США и Германия. Кроме того, основу танковых и артиллеристских систем в малийской армии составляет советская техника, так что сотрудничество полностью объяснимо.

Морозов напомнил, что перевороты в принципе не соответствуют подходам России к международной политике, да и существенных интересов в Мали у Москвы нет. Особенно на фоне того, что перевороты в ней случаются регулярно, в последний раз в 2012 году.

Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе неподалеку от столицы Бамако. Президент Ибрагим Бубакар Кейта после своего ареста объявил об отставке, распустил парламент и правительство. В переходный период, до проведения новых выборов, управлять страной должен будет назначенный президент. Военные объявили о создании Национального комитета для спасения народа и введении комендантского часа.

США осудили события в Мали и призвали военных освободить арестованных государственных деятелей и их родственников, а также восстановить в стране конституционный порядок.