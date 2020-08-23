К Земле приблизится астероид накануне президентских выборов в США

Накануне президентских выборов в США, запланированных, на 3 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Космические тело пролетит 2 ноября мимо Земли на расстоянии около 419 тысяч квадратных километров. По размеру 2018 VP1 не более школьного автобуса.

Астероид не определен как «потенциально опасный», так как компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с нашей планетой. Последний раз он был замечен 16 ноября 2018 года.

В начале августа астероид 2009 PQ1, чьи размеры сопоставимы с футбольным полем, разминулся с Землей. Космический объект длиной до 190 метров и шириной от 84 метров пролетел на расстоянии, семикратно превышающем дистанцию между Землей и Луной. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году. 2009 PQ1 был впервые обнаружен 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, пересекающих орбиту Земли.