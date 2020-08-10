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Обнаружен самый гигантский кратер в Солнечной системе

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Фото: NASA

Ученые обнаружили крупнейший ударный кратер в Солнечной системе. Гигантский след, находящийся на спутнике Юпитера Ганимеде, достигает в диаметре 7800 километров. Предыдущий рекорд, равный 3800 километрам, принадлежал кратеру Вальхалла на другом спутнике Юпитера Каллисто. Статья, в которой описывается открытие японских планетологов из Университета Кобе, опубликована в журнале Icarus.

Исследователи выяснили, что борозды на Ганимеде, являющиеся самыми древними геологическими структурами на спутнике, образуют серию концентрических колец, выглядящих как след от удара крупного объекта. Ранее считалось, что борозды, которые представляют собой впадины с острыми краями, возникли в результате многократных столкновений, когда литосфера Ганимеда была более тонкой и не такой прочной, как сейчас.

Планетологи проанализировали серию снимков спутника, сделанных зондом «Вояджер» в 1979 году и орбитальным аппаратом Galileo Jupiter, который изучал планету и ее луны. Ганимед имеет два типа поверхности: светлая и темная области. Темная область в отличие от светлой имеет множество кратеров, что указывает на ее более древний возраст. Темная зона также содержит борозды, поверх которых образованы кратеры. Исследователи нанесли впадины на карту и обнаружили, что они разбросаны не беспорядочно, а образуют круговую рябь. Результаты компьютерного моделирования показали, что эта структура должна была быть вызвана падением астероида диаметром 150 километров, который врезался в поверхность со скоростью около 20 километров в секунду.

По мнению ученых, катастрофическое событие произошло около четырех миллиардов лет назад. Однако ученые хотят получить больше информации, которая позволит однозначно установить причину появления аномальной структуры. Например, зонд «Юнона» должен зафиксировать гравитационную аномалию в области предполагаемого кратера. Также другой зонд — Jupiter Icy Moon Explorer — будет запущен в 2022 году для детального изучения спутников Юпитера.

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