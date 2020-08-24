Старинная мечеть загорелась в ЮАР

Старинная мечеть Джама Масджид в городе Дурбан на юго-востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР) загорелась. Кадры с места событий публикуют пользователи Twitter.

Одна из крупнейших мечетей страны — вторая по размеру после мечети Низами в Йоханнесбурге — расположена на улице Грей. Причина возгорания еще неизвестна, о пострадавших тоже не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил все здание. На месте происшествия уже работают пожарные, туда же прибыли машины скорой помощи.

Джама Масджид была открыта в Дурбане в 1881 году. Ее перестроили в 1927-м, до конца 70-х годов она была самой крупной по размерам мечетью в ЮАР.

В ноябре 2019-го сообщалось, что житель Уфы пытался найти муллу в местной мечети «Хамза» и случайно поджег здание. Он рассказал полицейским, что в день инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он проходил мимо мечети, то увидел, что двери не заперты. Зайдя в неосвещенное помещение, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя, но никого не встретил, бросил спичку и вышел на улицу. После этого в мечети начался пожар.