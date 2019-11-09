Россиянин захотел найти муллу и поджег мечеть

Житель Уфы пытался найти муллу в местной мечети «Хамза» и случайно поджег здание. Об этом сообщило Управление МВД России по Республике Башкортостан на своем сайте.

Мужчина рассказал полицейским, что в день инцидента, 3 ноября, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он проходил мимо мечети, то увидел, что двери не заперты. Зайдя в неосвещенное помещение, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя, но никого не встретил, бросил спичку и вышел на улицу. После этого в мечети начался пожар.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). 39-летний подозреваемый заявил, что жалеет о случившемся. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в ноябре сообщалось, что глава одной из пожарных частей Хакасии специально поджигал дома и нежилые помещения, чтобы проверить готовность своего подразделения к реагированию на возгорания. В настоящее время он арестован.

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