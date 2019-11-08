Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»).

По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон. Пламя охватило заведение, а затем перекинулось и на кафе, расположенное по соседству.

На место прибыло три пожарных расчета. По данным МЧС Киргизии, пострадали 13 человек, среди них есть дети. Уточняется, что одна работница кафе погибла. Также в ведомстве заявили, что возгорание локализовано.

«Точной информации нет, так как часть увозили своим ходом. В основном ожоги и испуг. Большинство пострадавших доставили в больницы», — заявил главный врач столичного Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

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