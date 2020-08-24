В Белоруссии уволили поддержавшего протестующих сотрудника МИД

В Белоруссии уволили публично поддержавшего протестующих сотрудника МИД республики Вячеслава Казаченка. Об этом сообщает Tut.by.

Он освобожден от занимаемой должности «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей». Замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышедшая поддержать Казаченка на пикете, тоже больше не работает в МИД.

Казаченок и Копанева вышли на пикет в поддержку протестующих 17 августа. Казаченок заявил, что ему страшно за будущее и жизнь людей, он «рыдал вечерами» от рассказов задержанных, «переживших пытки». Казаченок рассказал, что министр иностранных дел Владимир Макей собрал сотрудников и заявил, что они давали присягу государству. Глава МИД дал понять, что если кто-то не согласен с госполитикой, то должен уволиться. Участник пикета добавил, что опасается за свою жизнь, и попросил СМИ следить за его судьбой.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.

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