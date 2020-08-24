Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Белоруссии обвинило Литву в попытке нарушения воздушного пространства страны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, вечером 23 августа дежурные силы ВВС и войска ПВО пресекли провокацию со стороны Литвы.
«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — говорится в сообщении.
Минобороны направило соответствующие материалы в белорусский МИД для подготовки ноты литовской стороне.
23 августа в Белоруссии проходили очередные массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых и честных выборов. Акция в Минске могла насчитывать до 250 тысяч человек. В то же время в Литве 50 тысяч человек приняли участие в акции «Путь свободы», встав живой цепью в поддержку белорусских протестующих.
Литва отказалась признать официальные результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов.