Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Жители Литвы взялись за руки и выстроились в живую 35-километровую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом они продемонстрировали солидарность с протестующими в Белоруссии, пояснил организатор акции, журналист Андрюс Тапинас. По его словам, в акции под названием «Путь к свободе» участвовало около 50 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в акциях протеста в Белоруссии участвовало от 150 до 250 тысяч человек. В администрации Александра Лукашенко заявили, что оппозиционеры попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился президент. Однако местные СМИ опубликовали видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна демонстрантов остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг резиденции.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что некие внешние силы могут попытаться сменить политический курс в стране и использовать в качестве предлога действия силовиков. Глава военного ведомства допустил, что в Белоруссии может начаться гражданская война, а военным придется применять оружие против граждан. Между тем лидеры белорусских протестов открестились от планов насильственного свержения власти и выступили за мирные протесты.