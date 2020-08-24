Кремль опроверг переговоры Путина по отправке Навального за рубеж

Президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке оппозиционера Алексея Навального на лечение за рубеж, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая предположения журналистов, передает ТАСС.

Песков отметил, что подобные вопросы не являются прерогативой главы государства. «Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что власти на соответствующих уровнях сработали оперативно.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Днем 22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию. По последним данным, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Кремле желали Навальному скорейшего выздоровления.