Прокалывающие нарушителю колеса российские полицейские попали на видео

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В городе Канск Красноярского края двое полицейских, предположительно, прокололи колеса автомобиля неправильно припарковавшегося россиянина и попали на видео. Кадры с видеорегистратора потерпевшего во вторник, 25 августа, публикует группа «ЧП Красноярск» в соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД в фуражке обходит автомобиль слева, достает предмет, визуально напоминающий шило, и, нагнувшись, что-то делает с колесом. Его напарник в это время оглядывается по сторонам и бросает взгляд на видеорегистратор. Завершив свою деятельность, сотрудники полиции поспешно удалились. По словам автора видео, полицейские продырявили ему переднее колесо.