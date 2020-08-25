Прикинувшийся силовиком уголовник ограбил российскую пенсионерку

В республике Алтай задержан 44-летний ранее судимый уроженец села Шашикман, ограбивший 82-летнюю пенсионерку. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает республиканское управление МВД.

По данным управления, одетый в форму сотрудника правоохранительных органов уголовник пришел в дом к пожилой женщине и пригрозил ей возбуждением уголовного дела. Испуганная женщина отдала злоумышленнику две тысячи рублей. На следующий день лжеполицейский снова появился у ее дома и потребовал деньги. Но после отказа начал проводить «обыск». Не найдя ценностей, мужчина открыл холодильник, забрал несколько килограммов мяса и ушел.

О случившемся стало известно от дочери пенсионерки, которая и обратилась в полицию с заявлением. Оперативники установили личность фальшивого стража порядка и вскоре задержали его. Тот сразу сознался в содеянном и начал давать показания. Он рассказал, что решился на преступление, когда обнаружил старую милицейскую форму своего родственника.

Ему хотелось выпить и закусить, а раритетное обмундирование пришлось впору. После чего он отправился на поиск потенциальной жертвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

24 мая сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержаны двое местных жителей, подозреваемых в мошенничестве: под видом полицейских они штрафовали людей за отсутствие масок.