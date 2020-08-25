В сети стали продавать билеты на суд Ефремова

В сети стали продавать «билеты» на суд над актером Михаилом Ефремовым. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Некая Изабелла предлагает за 500 тысяч рублей провести желающих с первого ряда посмотреть на заседание. Ее объявление опубликовано в разделе «Билеты и путешествия».

При этом Изабелла — не новичок на Avito. Она разместила 110 объявлений, в большинстве из которых женщина пытается продать старые вещи: кукол, детские джины, съедобный мел и даже стилус для планшета. Ранее она уже продавала билеты на концерт премии «Новое Радио Awards». Покупатель оставил гневный отзыв, заявив, что никаких билетов у женщины на самом деле не было.

Заседание по делу Ефремова было перенесено на 31 августа из-за того, что актер 21 августа отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и не смог в кратчайшие сроки найти нового. В итоге он повторно заключил контракт с Пашаевым.

Артист устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.