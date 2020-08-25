В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова

Сервис онлайн-объявлений Avito отреагировал на появления предложения о продаже билетов на суд по делу актера Михаила Ефремова за 500 тысяч рублей. В комментарии «Газете.Ru» пресс-секретарь компании Никита Девятов назвал это нарушением правил.

«Это объявление мы сами заблокировали», — отметил он. По словам представителя площадки, в компании понимают, что существуют товары, «которые не имеют адекватной ценности». Он заключил, что модераторы приняли правильное решение.

Девятов подчеркнул, что объявления о несуществующих товарах в связи с новостной повесткой появляются довольно часто. Все они удаляются, заверил он. По его словам, в Avito не любят, «когда хайпят на таких вещах».

В середине августа на Avito стали продавать «билеты» на суд над актером Михаилом Ефремовым. Объявление разместила некая Изабелла. Она предложила за 500 тысяч рублей провести желающих с первого ряда посмотреть на заседание. Пост был опубликован в разделе «Билеты и путешествия». Пользовательница размещала более 100 объявлений и имела несколько отзывов.

Пресненский суд Москвы, в котором проходят заседания по делу, призвал граждан не верить мошенникам и не покупать билеты. В пресс-службе подчеркнули, что суд над актером проходит в открытом режиме и посетить его могут все без какой-либо платы за вход или покупки билетов.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов на суде заявлял, что не помнит произошедшего. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



