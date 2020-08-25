В сети появились билеты на суд по делу Ефремова за полмиллиона рублей

Пресненский суд Москвы призвал граждан не верить мошенникам и не покупать билеты на судебные заседания по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Там напомнили, что суд над актером проходит в открытом режиме и посетить его, в соответствии с правилами, могут все. «Информация о продаже судом каких-либо билетов является недостоверной», — добавили в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, место в первом ряду на процесс по делу Ефремова ранее на сайте Avito продавалось за полмиллиона рублей. В настоящее время объявление удалено.

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил в полицию об угрозах в свой адрес. «На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», — уверяет адвокат.

Артист устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.