«Руки-базуки» пришел на суд к Ефремову и потребовал тюрьмы для актера

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Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», пришел к зданию Пресненского суда Москвы, где проходило заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В ролике, опубликованном «Комсомольской правдой» в Telegram, он заявил о виновности артиста и потребовал для него тюремного заключения.

Терешин держал перед собой камеру и вел запись. Он подошел к стороннице Ефремова и начал уверять ее в виновности актера в смерти водителя Сергея Захарова при ДТП в центре Москвы. «Виновен он. Все работают за бабки, это все понятно. Ребят, сажайте в тюрьму его, сажайте!» — заявил россиянин.

В ответ поклонница актера в футболке с портретом артиста прокричала: «Да здравствует гениальный актер Ефремов! Ефремов будет свободен, будет освобожден в зале суда!» На это «Руки-базуки» заметил, что сторонники Ефремова «за бабки все работают».

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал поведение актера на судебных заседаниях. Доктор назвал происходящее унизительно жалким зрелищем.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Терешин прославился после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы. Этого эффекта он добился с помощью инъекций синтола. В конце 2019 года Терешину провели операцию — удалили часть опасных веществ из мышц одной из рук. По словам хирурга Сеченовского университета Дмитрия Мельникова, на самом деле россиянин увеличил размер бицепсов с помощью инъекций вазелина.