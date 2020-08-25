Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела о непризнании итогов выборов

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела о непризнании итогов президентских выборов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Tut.by.

С соответствующими жалобами в суд обратились три кандидата: Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Чем мотивировано решение суда, не уточняется. Адвокат Тихановской планирует обжаловать это решение.

Ранее ЦИК Белоруссии отклонила все жалобы от кандидатов в президенты о непризнании итогов выборов. Первой жалобу подала Тихановская, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Светланы Тихановской последовали Анны Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

По официальным данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, на втором месте Тихановская с 10,1 процента голосов.