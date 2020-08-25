Власти Тюмени объяснили наличие VIP-вагона у губернатора

Тюменские власти объяснили, для чего губернатору области Александру Моору нужен VIP-вагон. Об этом во вторник, 25 августа, пишет РИА Новости.

В пресс-службе главы региона объяснили, что VIP-вагон губернатора Тюменской области предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС, а также для транспортировки официальных делегаций. «Практика показала, что в связи с развитием авиационного сообщения между регионами страны и сети дорог внутри области в вагоне больше нет особой необходимости. С начала лета ведутся переговоры об условиях его передачи железным дорогам», — говорится в сообщении.

В какую сумму обходится бюджету содержание вагона, в пресс-службе губернатора пояснить не смогли.

Ранее в сети появилась информация о том, что у Александра Моора имеется VIP-вагон. Telegram-каналы сообщили, что в вагоне присутствуют удобные купе, кабинет, кухня и душ. Несмотря на то, что он стоит на запасном пути и практически не используется, ежегодно на содержание вагона тратятся значительные суммы, сообщали Telegram-каналы. Согласно их данным, за 2017-2020 годы на него было потрачено порядка 20 миллионов рублей, в 2021 году запланировано потратить еще 5,7 миллиона рублей.