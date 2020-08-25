Бывший чемпион UFC пообещал прикончить Емельяненко в первом раунде

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум пообещал, что сможет завершить поединок с российским тяжеловесом Федором Емельяненко в первом раунде, если матч-реванш состоится. Его слова приводит MMA Fighting.

43-летний бразилец уверен, что сможет повторить свой успех в поединке с россиянином. «Я думаю, что смогу быстро его прикончить, потому что я уверен в своих силах. Конечно, я его уважаю, но все равно побью его в самом начале боя», — заявил Вердум.

О возможном реванше заговорил сам Вердум. У бразильца закончился контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), и он рассчитывает получить поединок с Емельяненко, выступающим в Bellator. Россиянин уже отреагировал на вызов бразильца, отметив, что также заинтересован в реванше. Вердум — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Бразилец досрочно одержал победу над Емельяненко в 2010 году. Тогда ему удалось вынудить россиянина сдаться. Поединок прошел под эгидой организации Strikeforce.