Российский город «парализовало» на несколько часов

Город Великие Луки (Псковская область) «парализовало» на несколько часов утром 25 августа. Там перестал ходить общественный транспорт. По официальной информации, коллапс случился из-за внезапных проверок. Об этом сообщает «Московский комсомолец. Псков».

Единственным транспортом в городе является маршрутное такси. Утром 25 августа их водители не вышли на работу. По этой причине произошел транспортный коллапс. На остановках собралось много людей, которые из-за отсутствия автобусов не могли уехать по своим делам. Проблема продлилась несколько часов, и к 14:00 движение на дорогах было полностью восстановлено.

На данный момент настоящая причина случившегося не ясна. По официальной информации, маршрутки исчезли с дорог из-за внезапных проверок транспортных служб. Однако местные СМИ города говорят, что водители устроили забастовку и не вышли на работу, так как были недовольны распределением маршрутов. Руководитель псковского управления федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец заявила, что ведомство проверит формирование маршрутов в городе.

В марте 2020 года транспортный коллапс произошел на Украине. Он был вызван мерами, введенными властями для противодействия распространению коронавируса. Так, закрытие метро в Киеве и новые правила проезда в наземном транспорте, ограничивающие число пассажиров, стали причиной давок и многочисленных конфликтов граждан с полицией, а на многих остановках в украинской столице образовались большие очереди к автобусам.

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