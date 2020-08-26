Самый быстрый лимузин в мире выставили на продажу

Самый быстрый лимузин в мире Ferrari 360 Modena выставили на продажу за 400 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей) в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Единственный в своем роде суперкар оснащен системой объемного звука, светодиодным освещением, телевизионными экранами, дверьми типа «крыло чайки» и баром. Его кузов окрашен в яркий красный цвет, а салон вмещает десять человек.

Автомобиль способен разогнаться до ста километров в час за шесть секунд, его максимальная скорость составляет почти 270 километров в час.

Лимузин дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая машина своего класса и как самый длинный Ferrari.

До того, как суперкар выставили на продажу на платформе CarSales, его можно было арендовать по цене 1390 долларов (сто тысяч рублей) в час. В настоящий момент его пробег составляет 65 тысяч километров.

Ранее в августе Сильвестр Сталоне выставил на продажу свой роскошный Cadillac Escalade ESV. На черную машину с небольшим пробегом в тысячу миль (1600 километров) 74-летний актер установил цену 350 тысяч долларов (25 миллионов рублей). Известно, что Сталлоне лично разрабатывал интерьер суперкара.