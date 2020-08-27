Российским застройщикам предрекли массовое банкротство

По итогам 2020 года в России могут обанкротиться 180-200 застройщиков, совокупно возводящих около 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Массовое разорение компаний предрек директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, передает РИА Новости.

По данным эксперта, за первое полугодие 2020-го в стране обанкротились 73 застройщика, реализующие проекты на 1,2 миллиона квадратных метров. «Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с общим портфелем 2 миллиона квадратных метров», — отметил Выломов. Снижение числа банкротств он объяснил переносом соответствующих процедур из-за распространения COVID-19.

Всего, по информации РАСК, за прошедший год количество застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории России, сократилось с 3 тысяч до 2,2 тысячи. Некоторые из них добровольно покинули рынок. «В настоящее время негативных цифр по банкротствам застройщиков не наблюдается», — резюмировал Выломов.

Ранее, в марте, аналитики заявили, что российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем сформировались новые тренды. Первый из них, отмечающийся повсеместно, — рост интереса к недвижимости на фоне обесценивания рубля.

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