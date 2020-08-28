Под Петербургом нашли идеально сохранившееся со времен войны тело летчика

В Ленинградской области обнаружили тело летчика Сергея Фадеева, пропавшего во время Великой Отечественной войны. Труп солдата 77 лет находился в болоте, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело летчика-штурмовика оказалось в одном из болот после того, как самолет Фадеева был сбит во время боя под Ленинградом (Санкт-Петербургом). По информации медиа, останки военного фактически забальзамировались и идеально сохранились, личность погибшего определили по жетону и нашли его родственников.

Ближайшая родственница летчика — его племянница Ольга Беликова — рассказала, что во время войны семью уведомили о том, что Фадеев пропал без вести. При этом некоторые родственники полагали, что Сергей Фадеев не погиб, а попал в секретный отряд космонавтов. На момент гибели летчику было 22 года.

Mash уточнил, что тело Фадеева с июня находилось в морге, так как на кладбище не смогли найти для него места. В итоге этот вопрос решили, и похороны были назначены на середину сентября. В связи с тем, что тело летчика находится в хорошем состоянии, хоронить Сергея Фадеева будут в обычном гробу.