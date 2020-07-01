На территории российского храма нашли скелет со связанными конечностями

Сотрудники правоохранительных органов нашли на территории строящегося Храма святых Царственных Страстотерпцев в деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской области скелет со связанными конечностями. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Как пишет издание 47news, на тело наткнулись строители храма. Сначала возникло предположение, что останки времен войны, но когда был откопан весь скелет, на нем обнаружились остатки современной одежды — с места изъяты джинсы, кроссовки и ремень.

Ранее сообщалось, что на одной из дач в станице Елизаветинская (Краснодарский край) нашли мертвого человека, сидевшего с бутылкой на диване. Соседи заметили, что дом давно пустует. Они заглянули в окно и увидели человеческий скелет в естественной позе. Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что останкам около двух лет.

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