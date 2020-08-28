В России раскрыли планы Польши в отношении Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, стратегической задачей для Варшавы является распространение своего влияния на Минск. Он отметил, что власти Польши уже выделили на это средства и усиливают инфраструктуру своего влияния в республике.

Материалы по теме А из нашего окна Белоруссия видна Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму? «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

Кроме того, сенатор выразил сомнение в том, что дипломатический протест, который МИД Белоруссии выразил Польше, даст какой-либо эффект.

Ранее сообщалось, что Польша впустила на свою территорию граждан Белоруссии без виз и необходимых документов. Речь о нескольких десятках белорусов, пострадавших в ходе протестов: их впустили, чтобы оказать медицинскую помощь. Премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что страна готова и далее помогать жертвам полицейского насилия и что система здравоохранения подготовлена к этому по его поручению.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые акции протеста из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые дни акции жестко разгонялись, в ходе чего пострадали сотни людей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская вынужденно находится в Литве.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



