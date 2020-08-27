Белоруссия отказалась пускать гуманитарную помощь из Польши

Белоруссия отказывается пускать гуманитарную помощь из Польши, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает РИА Новости.

Представитель Варшавы отметил, что конвой профсоюза «Солидарности» стоит на границе уже 12 часов из-за отказа белорусов пропускать его. Помощь была отправлена в рамках специальной программы соседней стране, на нее было выделено почти 270 тысяч долларов. В профсоюзе отметили, что груз состоит из продовольствия, в основном там консервы.

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Ранее сообщалось, что Польша впустила на свою территорию граждан Белоруссии без виз и необходимых документов. Речь о нескольких десятках белорусов, пострадавших в ходе протестов: их впустили, чтобы оказать медицинскую помощь. Премьер рассказал, что Польша готова и далее помогать жертвам полицейского насилия и что система здравоохранения подготовлена к этому по его поручению.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые акции протеста из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые дни акции жестко разгонялись, в ходе чего пострадали сотни людей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская вынужденно находится в Литве.