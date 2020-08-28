Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео

Ведущий американского телеканала KSAT-TV Джастин Хорн (Justin Horne) вел репортаж с улиц находящегося в штате Техас города Оранж во время урагана «Лаура» (Laura). Как сообщает Daily Mail, на видео попал момент, когда метеоролог оказался в воде, а рядом с ним произошел небольшой взрыв.

Хорн вел эфир в момент сильного дождя и ветра. Он отмечал, что часть деревьев вокруг ураган повалил на землю, некоторые были рядом с линиями электропередач. Когда ведущий подошел поближе к ним, то произошел взрыв трансформатора. В результате яркой вспышки загорелось находящееся рядом дерево.

Метеоролог тут же отбежал подальше от места происшествия вместе с оператором. «Плохо дело», — сказал он в эфире. Тем не менее никто из сотрудников канала не пострадал. Позже Хорн вернулся на место съемок и подтвердил, что взрыв произошел из-за проблем внутри трансформатора.

В некоторых районах штатов Луизиана и Техас уже наблюдаются катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения из-за «Лауры». Более 190 тысяч людей в Техасе и Луизиане остались без света.

Осенью 2019 года на территории американских штатов бушевал ураган «Дориан». Тогда религиозный ведущий интернет-шоу The McFiles Крис Макдоналд (Chris McDonald) уверял, что это «ложная угроза», созданная противниками президента США Дональда Трампа для отвлечения внимания от других тем.