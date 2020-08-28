Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19. С результатами исследования ознакомились «Известия».

В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Ученые выяснили это с помощью компьютерного моделирования. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность при COVID-19.

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Геном SARS-Cov-2 имеет в своем составе белок под названием nsp12, который отвечает за размножение вируса. Исследователи выявили, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять активность nsp12. Они призвали назначать особую форму выпуска B12 — метилкобаламин — пациентам. «Кроме того, это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», — приводит издание текст статьи.

При этом российские специалисты призвали относиться к выводам индийских коллег с осторожностью. Доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев заявил, что это очень предварительное исследование, основанное на компьютерном моделировании. Заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, что авторы работы — известные в Индии талантливые ученые и биологи, занимающиеся моделированием. Однако, по его словам, с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена. Он отметил, что врачи не могут рекомендовать его как противовирусный препарат.

С коллегами из России согласился и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, положения из статьи надо доказать экспериментально. Так, он посоветовал проверить гипотезу на животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах.

Витамин В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, а также яйцах и грудке индейки.