Кремль отреагировал на избиение Егора Жукова

В Кремле надеются, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 31 августа.

Песков добавил, что в Кремле не знают, кто и почему напал на россиянина.

Неизвестные напали на Жукова возле его дома, после чего он был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Об инциденте стало известно 30 августа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Полиция устанавливает подозреваемых.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он опубликовал в интернете несколько видеозаписей, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений. В суде блогер заявлял, что не является сторонником экстремистского подхода и выступает против любых форм насилия на протестах.

Жукова задержали на несанкционированной акции в Москве 27 июля.