Соболев высказался о конфликте с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о конфликте с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Запись интервью доступна на YouTube-канале сборной России по футболу.

Соболев согласился с тем, что историю «сильно раздули», и заметил, что инцидент исчерпан. По словам футболиста, они с Дзюбой созвонились и «по-мужски все обсудили». «Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт», — заключил игрок.

25 августа стал известен обновленный состав сборной России для подготовки к матчам группового этапа Лиги наций. В списке не оказалось Соболева, и главный тренер команды Станислав Черчесов объяснил его отсутствие конфликтом с Дзюбой. Позднее Соболев все-таки был вызван в национальную команду.

Ближайший матч с участием сборной России в рамках Лиги Наций состоится 3 сентября против команды Сербии. Встреча пройдет в Москве, начало — 21:45 по московскому времени. Второй матч турнира россияне проведут против венгров 6 сентября в Будапеште.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний Соболев провел шесть матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. На счету 32-летнего Дзюбы один гол и одна результативная передача в пяти матчах.