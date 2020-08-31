ВОЗ назвала условие для открытия стран после карантина

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) поддержала открытие стран после карантина и назвала условие для этого. По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебреисуса, государства должны контролировать ситуацию с коронавирусом внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. (...) Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ также перечислил четыре шага, которые, по мнению специалистов, должна предпринять каждая страна, прежде чем вернуться к привычной жизни. Во-первых, нужно пресечь передачу вируса среди больших групп людей — на стадионах, массовых мероприятиях и во время службы в храмах. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для болезни группы населения, что позволит сократить смертность.

В-третьих, каждый должен соблюдать меры безопасности: носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. В-четверых, власти должны продолжать тестировать людей на наличие COVID-19, своевременно изолировать и лечить больных, а также отслеживать их контакты.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 24,8 миллиона человек. Университет Джонса Хопкинса приводит цифру 25,1 миллиона человек. С начала пандемии умерли более 840 тысяч пациентов.