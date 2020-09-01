Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады и был высмеян

Российский биатлонист Иван Черезов в публикации в Instagram-аккаунте присвоил себе статус олимпийского чемпиона. Позднее он отредактировал пост, но первоначальная версия доступна на портале Чемпионат.com.

«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье. В этом же районе города я живу и сегодня», — написал спортсмен. В нынешней редакции поста исчезла фраза «олимпийский чемпион».

Однако подписчики успели заметить ошибку и высмеяли Черезова в комментариях. «Многие спрашивают меня: как Иван Черезов стал олимпийским чемпионом, ни разу их не выиграв? Отвечаю. Я коренной олимпиец...», «Так вы скоро Героем России станете», «Многие спрашивают меня, где родился и живет Император Вселенной, Великий Вождь, Герой и мать Спанч Боба Иван Черезов?» — написали они.

Черезов — двукратный призер Олимпийских игр. Серебро он завоевал в Турине в 2006 году, бронзу — в Ванкувере в 2010-м. Обе медали биатлонист выиграл в составе эстафеты. Кроме того, он трехкратный чемпион мира (2005, 2007, 2008).