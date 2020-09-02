В России предложили запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев предложил на законодательном уровне запретить россиянам брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке. По его словам, такие люди рискуют попасть в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Накладывается кредит на кредит. Мы понимаем, что потребительские кредиты очень дорогие. Они дорогими становятся с момента их получения и еще дороже становятся с момента их просрочки», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что у россиян на данный момент низкая финансовая грамотность, из-за чего впоследствии люди, набравшие кредитов, не могут расплатиться. «У нас никаким образом не отрегулировано законодательно, как государство могло бы оказать помощь населению в такой ситуации», — посетовал Жигарев.

В Центробанке подтвердили опасения. Число заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке, выросло на 5,5 процента в период с третьего квартала 2019 года по первый квартал 2020-го. Подобную тенденцию признали потенциальной уязвимостью кредитного рынка.

«Использование потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке может означать, что заемщик испытывает трудности со сбережением средств, в том числе из‑за того, что существенная часть доходов направляется на потребление товаров и услуг», — говорится в отчете регулятора.

Для решения проблемы он предлагает банкам в будущем рассмотреть вопрос о периодическом пересчете показателя долговой нагрузки (ПДН), чтобы актуализировать данные о совокупной задолженности заемщика.

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