Новый тренер «Барселоны» возродил в команде установленное Гвардиолой правило

Новый тренер «Барселоны» Рональд Куман возродил в команде правило, установленное испанцем Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает Sport.es.

Теперь все игроки клуба вновь обязаны приезжать на базу за час до начала тренировок. Это правило впервые ввел Гвардиола, но с приходом других тренеров оно перестало соблюдаться. Куман же рассчитывает добиться улучшения дисциплины.

Куман, ранее возглавлявший сборную Нидерландов, пришел на пост главного тренера каталонского клуба 19 августа. Он сменил испанца Кике Сетьена, чья отставка была вызвана поражением «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8. Сине-гранатовые покинули турнир и впервые с 2014 года остались без трофеев.

После назначения Куман провел встречу с капитаном команды, нападающим Лионелем Месси, который намерен покинуть «Барселону» из-за недовольства ситуацией внутри клуба. Основным претендентом на игрока считают английский «Манчестер Сити», которым с 2016 года руководит Гвардиола. По информации СМИ, специалист созванивался с Месси и советовал ему остаться в каталонском клубе из-за экономической сложности трансфера.

Главным тренером сине-гранатовых испанец был с 2008 по 2012 год. С командой он трижды выиграл чемпионат Испании, дважды — национальный Кубок, дважды — Лигу чемпионов. Также специалист известен по работе в мюнхенской «Баварии».