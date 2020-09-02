В России захотели продавать дикорастущие растения на экспорт без барьеров

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян выступила за снятие регуляторных барьеров для продажи дикорастущих полезных растений. Она отметила, что экспортный потенциал у них огромный. Ее слова приводит ТАСС в среду, 2 сентября.

«Нам нужно серьезно поработать с законодательством и убрать экспортные барьеры. Тут много экспортных и внутренних барьеров», — сказала она, комментируя идею создания маркетплейса для продажи дикорастущих полезных растений.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в свою очередь отметил, что в некоторых российских регионах присутствуют ограничения по продаже дикоросов и на внутреннем рынке. По его словам, для их реализации необходимо доказать, что растения были собраны на собственной делянке.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.