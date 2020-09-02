Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева «поможет» продать стол-велосипед. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-сервиса по продаже товаров и размещения резюме Avito.

В описании товара продавец по имени Василий заявляет, что столешница состоит из двух скрепленных дубовых слэбов — цельных спилов деревянного ствола. Для сохранности она покрыта органическими маслами и воском. Однако главной особенностью является нижняя часть стола, или подстолье. Им служит маленький велосипед советских времен. Продавец заявляет, что в детстве на нем каталась телеведущая Лариса Гузеева, когда жила в Оренбургской области. Стоимость такого предмета мебели составляет почти 7,5 тысяч рублей.

Авторами столешницы выступили разработчики дизайнерской мебели и предметов интерьера, ведущие Instagram-аккаунт под названием ostrog77. Сверху на столе они указали имя своего профиля, где разместили рекламное видео. На нем мужчина идет по скверу и ест шаурму. Через несколько секунд он замечает стол, который стоит недалеко от дороги. Герой видео решает унести мебель с собой, но хватает только столешницу и убегает, а велосипед остается стоять в сквере.

В начале августа Лариса Гузеева обратилась к тем, кто пишет негативные комментарии в ее социальных сетях. Она заявила, что сочувствует им, и назвала их «недорогими плохими людьми». Актриса призвала хейтеров перестать комментировать ее внешность, возраст и вес и посоветовала обратить внимание на собственную жизнь.

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