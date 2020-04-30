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Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире

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Фото: @_larisa_guzeeva_

Российскую телеведущую Ларису Гузееву, известную по телешоу «Давай поженимся!», пристыдили за невымытые окна в квартире. Гузеева опубликовала в своем Instagram фотографию, под которой пользователи и оставили советы сделать уборку.

Телеведущая выложила снимок домашнего растения и подписала: «Потребность в красоте. Я за ней охочусь — за красотой! В масштабах страны — ничего себе, а в режиме изоляции — шедевр. Всем легкости бытия и радости».

Некоторые подписчики начали расхваливать цветок и делать комплименты Гузеевой. Однако другие пользователи решили обратить внимание главной свахи страны на окно. Сквозь него падал солнечный свет, поэтому на стекле было видно множество пятен.

«Мне тоже надо окно добраться помыть...», «В глаза бросается только окно», «Цветы очень красивые, но окно... Такое грязное...», «Окно помой», — написали комментаторы. Последнему из них телеведущая резко ответила: «Рот помой».

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