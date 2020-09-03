Россияне массово скупили билеты на автобус в соседнюю страну

Среди россиян резко вырос спрос на поездки в соседнюю Белоруссию — туристы массово скупили билеты на автобусные рейсы в эту страну. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, маршрут Москва — Минск лидирует в рейтинге зарубежных автобусных направлений — на него приходится около 46 процентов билетов, проданных на сентябрь и октябрь. При этом на втором месте перечня — билеты из Санкт-Петербурга в белорусскую столицу (доля в общем спросе — 8,1 процента).

Также в числе наиболее популярных оказались рейсы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск — Минск.

Отмечается, что в целом спрос на автобусы в Белоруссию вырос на 60 процентов по сравнению с данными за прошлую осень, а доли белорусских направлений в зарубежном рейтинге выросли в разы по сравнению с прошлым годом в 5-8 раз в зависимости от направления.

1 сентября сообщалось, что Россия договорилась с Белоруссией о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между государствами после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Уточняется, что представители двух стран подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного возобновления транспортных перевозок.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже три недели. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.

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