В российском регионе вновь развернут госпиталь из-за роста случаев COVID-19

В Ивановской области решили вновь развернуть инфекционный госпиталь в связи с ростом числа случаев COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На базе местной городской клинической больницы №8 снова планируется развернуть 150. Наряду с ростом заболеваемости COVID-19 такое решение принято в связи с приближающимся сезоном гриппа и ОРВИ.

«Все материальные запасы, лекарства, оборудование в больнице есть. Больницу поддержим кадрами», — подчеркнул руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса в сентябре вряд ли начнется в России, поскольку многие граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские) уже переболели. В частности, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин поставил под сомнение высокую интенсивность новой волны осенью. По его мнению, рост заболеваемости будет, но не такой заметный, как в первом полугодии.