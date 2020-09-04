Украина обвинила Россию в раскачивании ситуации в Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обвинения в адрес Киева о раскачивании ситуации в Белоруссии не соответствуют действительности. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава МИД подчеркнул, что подобные действия в Белоруссии предпринимаются Россией.

«Особенно неприятно, что в то время, как РФ осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Белоруссии, но при этом белорусская сторона, наши партнеры, обвиняют Украину», — сказал он. По словам министра, Украина будет отвечать словами на заявления, но ответом на действия в ее отношении Киев примет ответные меры.

Кулеба пояснил, что в белорусском кризисе Украина руководствуется исключительно соображениями своей национальной безопасности.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал ему провести повторные выборы. Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах». Позже Лукашенко сказал, что Украина наравне с Польшей, Чехией и Литвой управляет протестами в Белоруссии.

Украина отозвала посла из Минска для проведения консультаций по перспективам двусторонних отношений «в новой реальности». Позже Киев объявил, что приостановил все контакты с соседней страной.