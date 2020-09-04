Президент США Дональд Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору. Глава государства признался, что при упоминании своего якобы сговора с Россией сразу выключает телевизор. Об этом американский лидер заявил на митинге в Пенсильвании, его слова передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что хотел бы иметь хорошие отношения со всеми странами, в том числе с Россией. «Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо... Поладить с [другими] странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — сказал Трамп.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.