Ученые начали решать проблему снежных заносов в Арктике

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске начали решать проблему снежных заносов в Арктике. Об этом рассказал глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ и руководитель работ по проекту Юрий Захаринский, передает ТАСС.

Специалисты намерены выяснить, как исправить ситуацию на дороге Норильск — Кайеркан — аэропорт Алыкель в Таймырском районе Красноярского края. Снежные завалы в этих местах достигают 6 метров — это парализует движение и приносит трудности работникам Надеждинского металлургического завода, жителям Большого Норильска, тем кто едет в аэропорт или прилетает в Алыкель.

В СФУ уточнили, что проблема не новая, и в 1930-1940-х годах на ее решение тратили много денег и ресурсов. Бывало так, что завалы достигали 30 метров, а однажды поезд 28 дней проходил расстояние в 90 километров из Дудинки в Норильск. Тогда инженер Михаил Потапов сконструировал специальные щиты, сметающие снег, но за 50 лет климат изменился и проблема вернулась.

Исследования запланированы на полтора года. За это время ученые исследуют разработку Потапова, климатические изменения в Арктике и состояние вечной мерзлоты, установят основные проблемные места, выберут наиболее эффективные снегонаправляющие конструкции и определят лучшие места для их установки. По итогу они намерены представить разработки, которые будут эксплуатироваться не менее чем до 2050 года.

В 2017 году ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) и Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН разработали специальный материал для строительства дорог в Арктической зоне. Изготовленный из природного сырья диатомит позволяет избежать вздутия грунта из-за замерзания содержащейся в нем влаги. Эксперименты с его использованием проводятся в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Забайкалье.

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