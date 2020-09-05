Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.

Мутко рассказал, как встретился с президентом после разгромного поражения сборной России от португальцев со счетом 1:7 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года. «Путин спросил, что это было и кто это уходил (главный тренер Георгий Ярцев — прим. "Ленты.ру"). Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна», — поделился подробностями он. По словам бывшего министра спорта, после разговора Путин дал добро на проведение чемпионата мира 2018 года.

Ярцев тренировал сборную России с 2003 по 2005 год. После поражения от Португалии (1:7) тренер подал в отставку. Он ушел со скамейки запасных во время матча, не дождавшись финального свистка.

С мая 2018-го Мутко занимает пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. До этого в аналогичной должности он курировал вопросы спорта, ранее был министром спорта и президентом Российского футбольного союза.