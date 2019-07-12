Британский журналист вспомнил о потраченных Мутко тысячах долларов на завтраки

Британский журналист издания Inside the Games Дункан Маккай в Twitter-аккаунте отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненного отстранения вице-премьера России Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.
Журналист заявил, что ждет возвращения Мутко на Игры. «Я надеюсь, что он приедет в Токио в 2020 году и попытается побить олимпийский "рекорд", который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал 97 завтраков во время своего 18-дневного пребывания в Канаде, заплатив за них 4,8 тысячи долларов», — написал Дункан.
11 июля CAS аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Тогда Мутко был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Это решение последовало за дисквалификацией сборной России. На Играх в Пхенчхане отечественные атлеты выступали под нейтральным флагом.
С мая 2018-го Мутко занимает пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. До этого в аналогичной должности он курировал вопросы спорта, ранее был министром спорта и президентом Российского футбольного союза.