Британский журналист вспомнил о потраченных Мутко тысячах долларов на завтраки

Британский журналист издания Inside the Games Дункан Маккай в Twitter-аккаунте отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненного отстранения вице-премьера России Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.

Журналист заявил, что ждет возвращения Мутко на Игры. «Я надеюсь, что он приедет в Токио в 2020 году и попытается побить олимпийский "рекорд", который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал 97 завтраков во время своего 18-дневного пребывания в Канаде, заплатив за них 4,8 тысячи долларов», — написал Дункан.

Материалы по теме CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Бывший министр полностью оправдан. Станет ли легче российским спортсменам?

11 июля CAS аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Тогда Мутко был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Это решение последовало за дисквалификацией сборной России. На Играх в Пхенчхане отечественные атлеты выступали под нейтральным флагом.

С мая 2018-го Мутко занимает пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. До этого в аналогичной должности он курировал вопросы спорта, ранее был министром спорта и президентом Российского футбольного союза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!