МОК в ответ на отмену наказания Мутко напомнил о своих правах

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненного отстранения вице-премьера России Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Слова представителя пресс-службы приводит ТАСС.

В МОК отметили, что принимают во внимание решение CAS, однако напомнили, что комитет оставляет за собой право «принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр». Сам Мутко оказался удовлетворен решением CAS.

Ранее 11 июля стало известно, что CAS аннулировал решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. Тогда Мутко был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Такое же наказание получил бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.

Это решение последовало за дисквалификацией сборной России. На Играх в Пхенчхане отечественные атлеты выступали под нейтральным флагом. Также ряд атлетов не был допущен до участия в соревнованиях.

С мая 2018-го Мутко занимает пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. До этого в аналогичной должности он курировал вопросы спорта, ранее был министром спорта и президентом Российского футбольного союза.

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