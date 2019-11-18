Мутко раскрыл подробности назначения Черчесова тренером сборной России

Вице-премьер России Виталий Мутко объяснил, почему решил назначить Станислава Черчесова главным тренером национальной команды по футболу. Его слова приводит ТАСС.

«Я встречался со многими кандидатами. В нем [Черчесове] я почувствовал определенную силу, что он очень этого желает, что за этим стоит много его личного», — заявил Мутко. Политик отметил, что в период, когда сборная России потерпела несколько поражений, он разговаривал с Черчесовым и его тронуло сказанное им.

Мутко занимал пост президента Российского футбольного союза (РФС) с 2005 по 2009 год, а также с 2015-го по 2018-й. Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила хорватам. По итогам турнира Черчесов был награжден званием «Заслуженный тренер России».

Российские футболисты обеспечили себе путевку в финальный раунд чемпионата Европы-2020. В отборочной группе I сборная России занимает второе место, на шесть очков отставая от лидирующих бельгийцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!